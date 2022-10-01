更多編輯台推薦新聞：
跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

越南海防市：台資帶來近萬職缺 盼科技業續進駐

2022/10/1 15:31（10/1 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
越南海防市經濟區管理委員會主任黎中堅（右）9月28日接待由電電公會副理事長許介立（左）率領的考察團時表示，台灣投資者為海防帶來8000多個工作機會，對當地的社會經濟發展有很大貢獻。中央社記者陳家倫海防攝 111年10月1日
越南海防市經濟區管理委員會主任黎中堅（右）9月28日接待由電電公會副理事長許介立（左）率領的考察團時表示，台灣投資者為海防帶來8000多個工作機會，對當地的社會經濟發展有很大貢獻。中央社記者陳家倫海防攝 111年10月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南海防市經濟區管理委員會主任黎中堅日前在接待電電公會考察團時表示，台企為海防帶來近萬工作機會，工人月均收入超過1000萬越南盾（約新台幣1.3萬元），為當地發展做出很大貢獻。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）籌組「台灣ICT產業越南投資考察團」9月25日抵越。越南近來致力發展高科技產業，各省都在爭取電電公會考察團參訪，6天「鐵人行程」走訪9省市、13個工業區，於9月30日畫下句點。

黎中堅（Le Trung Kien）9月28日在接待考察團時表示，截至今年9月，海防吸引外資245億美元（約合新台幣7784億元）、947項投資提案，共有42個國家的外商前來投資。

他說，海防能取得上述成果，台灣企業各種大型提案的貢獻不少，且台灣企業在營運過程都能遵守投資相關法規，為當地社會福利做出很大貢獻，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。

黎中堅指出，截至目前，海防市共有60項台資投資案，投資金額達14.6億美元（約合新台幣463億8780萬元）。台灣企業為海防的經濟社會發展做出很大貢獻，創造8400多個就業機會，工人平均月收入超過1000萬越南盾。

海防DEEP C工業區台灣市場負責人黃文勝向中央社表示，台灣有很多名氣響亮的國際企業，尤其現在到越南投資的台廠幾乎都是高科技產業，這符合越南的產業政策目標，非常能吸引越南各省與當地民眾的注意。

他觀察，與其他外資相較，台灣的投資規模更為大膽且幾乎都會自己建廠，而非只是租廠房，看在越南工人眼裡，會認為到台資企業工作環境相對穩定。

此外，黃文勝指出，越南民眾對台資企業的印象普遍不錯，除了企業用工人數多、有加班、福利待遇理想外，台商融入越南社會較快也願意深耕，許多台商來越南一待就是10年、20年，且都可以說流利的越南語。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，DEEP C工業區2018年特別將台灣從亞太區中獨立出來，為吸引台灣科技廠，一再加強基礎設施，例如海防常有雷雨天氣會影響供電，為此建置特殊設計的獨立配電輸電網，以確保每家企業能獲穩定供電。

海防向來是台商在北越地區的投資熱點。越南台商電子產業聯誼會會長廖雲煥指出，在海防市設廠的台灣電子科技業者包括和碩、奇力新、光寶、環旭、瑞軒、仲琦、飛宏等。（編輯：馮昭）1111001

越南近來致力發展高科技產業，由電電公會籌組的「台灣ICT產業越南投資考察團」近日在越南獲各省競相爭取接觸機會，盼更多高科技台廠進駐。圖為電電公會考察團9月28日拜訪海防市經濟區管理委員會。中央社記者陳家倫海防攝 111年10月1日
越南近來致力發展高科技產業，由電電公會籌組的「台灣ICT產業越南投資考察團」近日在越南獲各省競相爭取接觸機會，盼更多高科技台廠進駐。圖為電電公會考察團9月28日拜訪海防市經濟區管理委員會。中央社記者陳家倫海防攝 111年10月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族