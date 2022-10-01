越南海防市：台資帶來近萬職缺 盼科技業續進駐

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越南海防市經濟區管理委員會主任黎中堅（右）9月28日接待由電電公會副理事長許介立（左）率領的考察團時表示，台灣投資者為海防帶來8000多個工作機會，對當地的社會經濟發展有很大貢獻。中央社記者陳家倫海防攝 111年10月1日

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南海防市經濟區管理委員會主任黎中堅日前在接待電電公會考察團時表示，台企為海防帶來近萬工作機會，工人月均收入超過1000萬越南盾（約新台幣1.3萬元），為當地發展做出很大貢獻。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）籌組「台灣ICT產業越南投資考察團」9月25日抵越。越南近來致力發展高科技產業，各省都在爭取電電公會考察團參訪，6天「鐵人行程」走訪9省市、13個工業區，於9月30日畫下句點。

黎中堅（Le Trung Kien）9月28日在接待考察團時表示，截至今年9月，海防吸引外資245億美元（約合新台幣7784億元）、947項投資提案，共有42個國家的外商前來投資。

他說，海防能取得上述成果，台灣企業各種大型提案的貢獻不少，且台灣企業在營運過程都能遵守投資相關法規，為當地社會福利做出很大貢獻，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。

黎中堅指出，截至目前，海防市共有60項台資投資案，投資金額達14.6億美元（約合新台幣463億8780萬元）。台灣企業為海防的經濟社會發展做出很大貢獻，創造8400多個就業機會，工人平均月收入超過1000萬越南盾。

海防DEEP C工業區台灣市場負責人黃文勝向中央社表示，台灣有很多名氣響亮的國際企業，尤其現在到越南投資的台廠幾乎都是高科技產業，這符合越南的產業政策目標，非常能吸引越南各省與當地民眾的注意。

他觀察，與其他外資相較，台灣的投資規模更為大膽且幾乎都會自己建廠，而非只是租廠房，看在越南工人眼裡，會認為到台資企業工作環境相對穩定。

此外，黃文勝指出，越南民眾對台資企業的印象普遍不錯，除了企業用工人數多、有加班、福利待遇理想外，台商融入越南社會較快也願意深耕，許多台商來越南一待就是10年、20年，且都可以說流利的越南語。

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他表示，DEEP C工業區2018年特別將台灣從亞太區中獨立出來，為吸引台灣科技廠，一再加強基礎設施，例如海防常有雷雨天氣會影響供電，為此建置特殊設計的獨立配電輸電網，以確保每家企業能獲穩定供電。

海防向來是台商在北越地區的投資熱點。越南台商電子產業聯誼會會長廖雲煥指出，在海防市設廠的台灣電子科技業者包括和碩、奇力新、光寶、環旭、瑞軒、仲琦、飛宏等。（編輯：馮昭）1111001