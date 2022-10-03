法人：市場心態保守 台股短線弱勢修正

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（中央社記者吳家豪台北3日電）美股9月30日再挫，道瓊工業指數大跌500點，金融監督管理委員會上週五下午祭出救市措施。法人表示，美股下挫，市場心態保守，台股短期恐弱勢修正。

美股道瓊工業指數9月30日下跌500.10點或1.7%，收在28725.51點；標準普爾500指數下跌54.85點或1.5%，收在3585.62點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫161.89點或1.51%，收10575.62點；費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。

受到美股破底等國際負面情緒影響，台股上週五開盤一度回檔至13274.72點，終場收在13424.58點，下跌109.68點，跌幅0.81%。

產業訊息方面，精英電腦9月30日宣布，100%持股的子公司精強科技訂於10月1日分割成立，承接精英集團旗下工業電腦及車電相關事業部門，目標彎道超車，在5年內晉升台灣工業電腦前段班。

氣壓和液壓元件廠君帆工業將於10月5日在櫃檯買賣中心上櫃掛牌，初次上櫃承銷價每股新台幣40.57元。

法人表示，台股成交量能萎縮，市場心態依舊保守，短期盤勢恐持續偏弱修正格局。（編輯：郭無患）1111003