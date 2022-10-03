投資人等待美就業報告與企業財報發布 亞股多收黑

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（中央社香港3日綜合外電報導）投資人等待本週將公布的美國9月就業報告，同時準備面對即將到來的企業財報季，許多人擔憂，財報結果可能凸顯通貨膨脹與利率雙漲帶來的衝擊。亞洲股市今天大多收低。

法新社報導，數據顯示歐元區9月物價上漲幅度創新高，令市場更加擔心央行緊縮貨幣政策還會持續一段長時間。美國聯邦準備理事會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）已表示，美國央行官員不會太早縮手。

各國央行對抗通膨之戰難度恐怕又要升高，因為有報導指出，石油輸出國家組織（OPEC）與結盟產油國鑒於需求疑慮導致油價重挫，正在考慮大幅減產。在這項消息可能成為事實前，今天亞洲交易時間油價勁揚逾4%。

美國股市3大指數上週五收盤全數下跌，寫下2009年全球金融危機以來首見連續3季減損。

定於7日發布的美國9月就業報告將受到密切關注。如果數據強健，很可能提供聯準會更多餘裕在11月貨幣政策會議連續第4度大力升息。

亞洲股市在本週開場交易日籠罩賣壓。香港股市收盤挫低0.8%，盤中一度跌破17000點，為2011年以來首見；雪梨、新加坡、台北、威靈頓、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收黑。

不過，東京股市收盤上漲1.1%，馬尼拉股市也收高。上海與首爾股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111003