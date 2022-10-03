9月新車掛牌3.58萬輛年減近13% 10月估3.8萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）9月台灣汽車市場脫離民俗月淡季，加上國產品牌增加促銷力道，市場買氣持續增溫，9月新車掛牌數來到3萬5822輛，年減12.9%、月增4.1%，表現優於預期，車商估10月目標3.8萬輛。

業者今天表示，9月各大國產品牌強加促銷，進口豪華品牌BENZ、BMW在9月來車持續增加，也帶動總銷數較8月成長。其中，BENZ單月交車數衝上2212輛，雖然年減18.4%，但較8月增幅達38.4%，衝上排行榜第2名，僅次於TOYOTA。

根據監理所資料，9月單月新車掛牌數3萬5822輛，較去年同期衰退12.9%、月增4.1%。和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌9月新車掛牌總數1萬2086輛，市占率33.8%，市占重回3成之上，穩居市場龍頭地位。其中，TOYOTA掛牌10703輛、市占29.9%，LEXUS掛牌1383輛、市占3.9%，單月銷售年減24.2%，主要因持續受到全球晶片短缺影響，新車到港數量有限。

9月前10大品牌依序為TOYOTA、BENZ、HONDA、CMC、HYUNDAI、MITSUBISHI、FORD、NISSAN、BMW、LEXUS。前10大品牌中以HYUNDAI唯一呈現雙成長態勢，表現最亮眼，年增率、月增率均超過4成。TESLA則因交車高峰已過，滑出前10名之列。

南陽實業HYUNDAI在9月新車掛牌數為1719輛，以國產車黑馬之姿出現，主要是長期缺車所苦，其中休旅雙雄VENUE及Tucson分別繳出619輛及498輛，也是唯一9月較去年同期成長的國產品牌，年增率44.9%。

龍頭廠和泰汽車9月在TOYOTA旗下主力車型COROLLA CROSS推出販促活動奏效，單月領牌達3288輛，亦帶動整體品牌銷售動能；同時，9月RAV4供應較為充足，領牌數來到1704輛，重回進口SUV冠軍寶座。

展望10月，車商表示，在消費者購車需求維持穩定，以及車廠持續提供優惠促銷方案，加上部分進口車型供應狀況逐漸獲得改善等因素下，預期10月總市場可達3.8萬輛，較去年成長8%。

和泰預估10月TOYOTA加LEXUS登錄目標為1萬2700輛，市占率約33.4%。（編輯：張良知）1111003