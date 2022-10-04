歇腳亭進軍開羅展店 首家台灣手搖飲插旗埃及
2022/10/4 10:36（10/4 10:51 更新）
聯發國際總經理賴柏宇（左）與埃及代理商代表（右）於9月28日完成簽約，手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」將搶先台灣手搖飲業界進軍埃及，預計112年初於首都開羅展店。（聯發國際提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月4日
（中央社記者江明晏台北4日電）在全球經營「歇腳亭」手搖飲品牌的聯發國際日前正式與埃及代理商簽約，宣布旗下手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」搶先台灣手搖飲業界進軍埃及，首間門市預計明年初在首都開羅開幕。
聯發國際總經理賴柏宇表示，首間門市預計明年初在首都開羅開幕，成為第一家也是唯一進軍埃及的台灣手搖飲品牌，並規劃以2年20家的速度在埃及開枝散葉；這也是繼8月於科威特開出2間門市之後，再度領先台灣手搖飲業界。
賴柏宇指出，埃及有超過1億人口，其中50%是35歲以下的年輕世代，每5年以近20%的人口數成長，人口紅利不可限量。
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聯發國際表示，此次來台簽約的埃及代理商，家族背景是國際石油顧問公司，由於家人住在美國德州，是歇腳亭的忠實顧客，因此興起代理至埃及的想法。就算要隔離，仍毅然決然飛來台灣，搶下歇腳亭埃及代理權。
明年初在非洲埃及拓點之後，歇腳亭版圖將擴及全球五大洲、14國。聯發國際表示，除了繼續深耕美國市場，也將增加歐洲、中東、非洲的展店目標與營收占比，預期將帶動聯發國際獲利空間。（編輯：楊蘭軒）1111004
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