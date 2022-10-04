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有山有海好味道 經部台菜徵選26日公布入圍名單

2022/10/4 17:13
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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）經濟部商業司舉辦有「台版米其林指南」之稱的台菜餐廳徵選活動，蒐羅北中南東與離島「有山有海」的各地食材與佳餚，預計在26日公布69家入圍名單，要推廣、傳承台菜經典好味道。

經濟部商業司今天舉辦「2022山海台菜餐廳」記者會，邀請多家台菜代表業者與會。司長蘇文玲說明，今年台菜餐廳徵選活動將在10月26日於星靚點花園飯店公布69家入圍名單，並自其中挑出10大代表餐廳。

商業司在記者會上展示各地知名台菜餐廳代表菜餚，包括青青餐廳「佛跳牆」與「芙蓉鮮魚卷」、膳馨「櫻花蝦芋香米糕」、欣葉「正宗菜脯蛋」及「千層大蝦」、府城食府「南靖雞」、宏銘的廚房「寶塔一刀肉」等。

蘇文玲表示，商業司台菜餐廳徵選活動進入第3年，餐飲業受疫情影響甚深，所幸後來營收回溫，今年前8個月累計營業額更是超過新台幣5000億元。

蘇文玲表示，台菜經由一代代傳承，不但保留古早好味道，也融入新創意，今年徵選主題為「山海台菜」，搜羅全台灣北中南東及離島地區的在地食材，有山有海，盼讓更多人認識台菜。

蘇文玲說明，活動將從全台各地的百道佳餚中挑出69家台菜翹楚，其中許多業者更是獲得米其林星級或必比登推薦的知名餐廳，而評審們也將自其中再精選出10大餐廳代表給饕客們參考。

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今年活動評審委員會召集人、青青餐廳「阿發師」施建發表示，今年主題有山有海，包括客家、原住民、離島等各地特色料理都加入選拔，再從其中選出一地方一特色菜餚，以進行評選。

施建發說明，評委在評選過程中，經由各地公家機關、公協會推薦在地優良餐廳，到北中南東各地試菜，除看菜色外，也會從餐廳裝潢、規模來評審，最後自上百家餐廳中，挑出69家入圍名單。（編輯：翟思嘉）1111004

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