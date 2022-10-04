資產重分類引論戰 金管會：依會計公報解釋並無不公

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（中央社記者謝方娪台北4日電）面對空前淨值危機，壽險業對資產重分類意見分歧，金管會今天強調，若會計公報解釋此情形可重新分類，是由各公司高階管理階層決定是否要重新分類，並無不公平。

至於市場傳出淨值不足的壽險公司已出現保戶大量解約，金管會表示，經過了解，7家淨值比低於3%壽險公司營業狀況均正常，並沒有出現異常解約情形。

股債震盪，壽險業淨值再探低，有7家壽險公司9月底自結淨值比低於法定3%門檻，其中南山人壽已轉為負值，其餘6家壽險公司分別為保誠人壽1.5%、國泰人壽2.64%、三商美邦人壽2.1%、宏泰人壽2.2%、安聯人壽1.13%、第一金人壽2.03%。

面對淨值風暴，近日有壽險業者提出盼依會計公報「經營模式改變」啟動資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

不過，有持反對意見的壽險業者批評，先前將高比率債券放在OCI項下的壽險公司是為賣債衝獲利，如今若因淨值大跌，可進行資產重分類，對當初嚴格控管風險、將高比率債券放在AC項下的壽險公司並不公平。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會指出，資產是否可重分類，是屬於會計公報解釋、而非改變會計公報。

張玉煇說，解釋權責在會研基金會，若會計公報解釋可重新分類，是由各公司高階管理階層決定是否要重分類，每一家業者無論開帳或重新分類，都要依會計公報規定程序辦理，「並沒有不公平問題」。

張玉煇也強調，資產重分類並非金管會監理寬容措施，純粹是會計公報解釋，所有會計公報解釋及相關辦理程序都要依會計公報相關規定辦理。

金管會保險局應立法院財委會臨時提案要求，今天邀集證期局、會計研究發展基金會、會計學者、壽險公會、壽險公司、4大會計師事務所及會計專家等開會討論「資產重分類」議題。

張玉煇表示，各壽險公司若有不同看法，今天會議有邀請所有壽險公司參加，業者可在會議表達意見，金管會都表達尊重。（編輯：趙蔚蘭）1111004