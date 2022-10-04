壽險淨值危機 金融資產重分類會議無人直接反對

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北4日電）壽險業淨值危機，金管會今天召開研商金融資產重分類方案會議，據了解，壽險公會由副秘書長出席，但並未發言；各家壽險公司均有派代表出席，現場並未有人直接提出反對意見。

股債市震盪，壽險業面臨空前淨值風暴，近日有壽險業者提出盼依會計公報「經營模式改變」啟動資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

不過，此提議掀起正反論戰，支持方認為可解決壽險業目前淨值無法實質反映經營體質的困境，反對方認為對於先前將高比率債券部位放OCI、賣老債衝獲利的壽險公司過於寬容。

同時，有外商壽險公司盼有其他方案，因集團通常會採同一作法，要單獨進行資產重分類較為困難，希望在財報接軌過渡期計算淨值比數據時，可將持有金融資產均以放AC項目設算。

根據金管會統計，截至今年8月底，銀行、保險及證券商金融資產帳列OCI合計達新台幣11.3兆元，帳列AC的金融資產則達24.4兆元。

金管會保險局應立法院財政委員會3日臨時提案要求，今天緊急邀集證期局、會計研究發展基金會、會計學者、壽險公會、壽險公司、4大會計師事務所及會計專家等開會討論壽險業者所提「依IFRS 9金融資產重分類方案」議題。

壽險公會洽各會員公司了解，雖有類似建議，但也有持不同意見者，也有會員公司認為此案牽涉甚廣，應向公司董事會報告後才能提出具體意見，在時間急迫無法獲致同業充分共識的情況下，壽險公會今天發函給保險局，表達今天無法代表業界在會議中表達意見，不過仍有派員出席。

根據與會業者轉述，22家壽險公司今天均有派代表出席會議，與會者現場並未有人直接提出反對意見，不過也有出席代表認為，做這樣的決定有些細節要更謹慎。

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有些與會業者認為，美國聯準會（Fed）今年以來升息速度史上罕見，對金融市場衝擊重大，已符合IFRS 9內外部變動對企業經營具重大性相關規定，並無粉飾財報問題。

據了解，有會計師在會議中提到，南韓金融監理官已允許其保險公司進行金融資產重分類，認為符合公報相關規定；若符合會計公報解釋，是由各壽險公司各自決定是否重分類，並未強制每家公司一定得重分類。（編輯：趙蔚蘭）1111004