企業嘆赴美投資如次等公民 曹世綸籲半導體共謀雙贏

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台灣半導體產業鏈受國際局勢、經濟安全等因素影響，與美國合作日趨密切，SEMI台灣區總裁曹世綸表示，台灣應對外強化作為可信賴夥伴的形象，共謀雙贏、甚至多贏，但也提到有企業努力符合美國規範，卻自覺是次等公民，遭受不公平待遇。

中經院今天舉行「建立半導體產業之全球韌性供應鏈」國際線上研討會，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳演講時指出，台灣在半導體產業供應鏈扮演重要角色，特別是在美國供應鏈有舉足輕重的地位，這點無庸置疑，「問題在於，我們現在所面對的全球局勢跟過去大不相同」。

全球半導體產業近年來受到各種破壞性衝擊，COVID-19疫情爆發後產生晶片短缺，在美中貿易戰中，晶片更被當成經濟對抗的武器，暴露出半導體產業的敏感性及脆弱性。

李淳表示，現在供應鏈不再只追求規模經濟與效率，是否有共通價值更顯重要，台灣和美國應可在這部分取得共識；不過未來面對全球經濟新體制，如何有效長期投資並避免超額供給，如何達到自給自足又避免產能過剩，將是後續的挑戰。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則說，台灣要告訴外界，台灣是可信賴的夥伴，值得持續合作，沒有占其他業者便宜，也不會削弱美國競爭力，希望可以達到雙贏甚至多贏的局面。

曹世綸坦言，曾聽到業者說，台灣與美國密切合作，但企業在投資過程中、努力符合美國規範時，覺得自己彷彿是次等公民，遭受不公平待遇；他認為所有業者應該坐下來談，了解如何共同解決大家面對的挑戰，有不同目標時如何取捨，進而達到彼此最大利益。

「樂見四大半導體供應國家能夠有更多互動」，曹世綸表示，台灣半導體產業與其他國家相互依賴且互補，希望台灣、美國、韓國、日本能有溝通平台；不過跨國合作過程中，保護智慧財產權是非常重要的一環，產業資訊會有一定程度的流通，聯盟之間公開資訊的同時，適當保護非常重要。

新美國安全中心科技與國家安全項目副研究員西莫（Alexandra Seymour）也認同半導體產業發展應加強國際合作，她表示，全球供應鏈非常緊密結合且各有專業，沒有一個國家可以負責整個供應鏈。

西莫指出，台灣有先進製程的優勢，日本、韓國也各有長處，未來如何增加彼此合作空間，同時確定各國家或業者能夠保有各自競爭力，將是努力方向，希望能夠建立彼此互信的機制，以利產業向前邁進。

對各國政府而言，半導體已經演變為國安議題，李淳提醒，美國政府推出晶片法案（CHIPS Act）將帶來更多不確定性，但在國際變局中，台灣面對挑戰的同時，也會迎來機會。

李淳表示，各國減少仰賴中國市場後，可以降低中國市場帶來的牽制或影響，更有空間訂定產業政策，這會為全球帶來更多彈性，也讓台灣更有空間。

不過李淳強調，必須確保台灣半導體產業發展與美國利害一致的重要性，如此一來，雙方才能共同努力達到雙贏。（編輯：楊凱翔）1111005