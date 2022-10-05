閎康、耕興營運旺 9月及第3季營收同創新高

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（中央社記者張建中新竹5日電）半導體檢測廠閎康與測試驗證服務廠耕興9月營收表現亮麗，同創新高，兩公司第3季營收也都創下新高。

閎康自結9月營收新台幣3.8億元，較8月再增加8.21%，續創新高，年增24.26%；第3季營收10.52億元，創單季新高。

閎康表示，新製程、新應用及新材料相關分析檢測服務是營運成長主要驅動力；此外，上海封控不利因素消除，全產能運作也是營收創高的主因。

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因應客戶強勁需求，閎康持續擴增實驗室能量，上海四廠近期擴增可靠度分析業務，深圳實驗室也開幕；2023年在中國及日本還有新設實驗室計畫，將為未來營運注入成長動能。

耕興自結9月營收4.5億元，較8月再增加2.28%，續創新高，年增10.27%；第3季營收13.15億元，季增2.9%，創單季新高。耕興表示，透過加入國際組織，參與產業標準的制定，將有助掌握無線通訊產業檢測先機。（編輯：張良知）1111005