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MIH釋11/8展示日預告片 將首次揭露電動車車型計畫

2022/10/6 10:45（10/6 11:21 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）MIH開放電動車聯盟MIH Demo Day將於11月8日登場，將首度對外揭露MIH車型計畫，近期加入MIH聯盟的美國新創電動車品牌Karma Automotive，也將在現場分享合作創新規劃。

MIH聯盟今天透過新聞稿指出，MIH Demo Day以The Open and Agnostic EV Revolution為主題，今天釋出活動預告（Teaser）影片；活動當天MIH執行長鄭顯聰將正式與夥伴們分享MIH車型計畫。

鄭顯聰表示，MIH車型計畫不僅是聯盟開放（Open）及跨平台（Agnostic）兩大DNA的具體展現，同時也達到具競爭力及可持續性發展的目標。

今年3月MIH舉辦夥伴大會，獲得Aptera Motors、Lordstown Motors、Monarch Tractor等新興電動車企業及電動農用車等夥伴支持站台，北美市場是MIH聯盟積極走向海外的重要一站；MIH Demo Day除了Karma Automotive共襄盛舉，Lordstown Motors執行長、MIH會策顧問（Advisors to the Board）的海陶爾（Edward Hightower，另譯海托），也將跨海分享與MIH合作創新的經驗。

MIH指出，MIH Demo Day活動當天，現場將有30家攤位、10場新興科技論壇，共超過100家合作夥伴參與，其中包括導航及智慧座艙的TomTom、全球第一階（Tier 1）業者American Axle & Manufacturing（AAM）、智慧車載電子供應商公信電子（Clientron）、發展自動駕駛技術的Tier IV等。

此外，MIH與美國新創加速器Techstars合作的MIH for Startups計畫，遴選出10家來自全球電動車相關新創團隊，也將在MIH Demo Day當天分享相關技術及服務。（編輯：楊蘭軒）1111006

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