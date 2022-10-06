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合晶第4季因淡季業績恐下滑 續擴充12吋晶圓產能

2022/10/6 12:51
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（中央社記者張建中新竹6日電）受淡季效應影響，合晶第4季6吋矽晶圓產能利用率恐下滑10%至20%，並影響整體營收滑落。不過，合晶持續積極擴充12吋矽晶圓產能，預計2023年擴增至月產5萬片規模，較目前的1萬片增加4倍。

半導體景氣反轉，供應鏈步入庫存調整期，記憶體市場嚴重供過於求，部分晶圓代工廠產能出現鬆動，矽晶圓市場需求也隨著出現雜音。

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法人預期，受淡季效應影響，合晶第4季6吋矽晶圓產能利用率恐將下滑10%至20%，不過，8吋矽晶圓產能利用率仍可望維持在90%至95%水位；合晶整體第4季營收恐將季減逾1成。

為擴展12吋矽晶圓市場，合晶將持續積極擴充12吋矽晶圓產能，不僅鄭州廠月產能將倍增至2萬片，並將在龍潭廠建置3萬片產能，預計至2023年集團12吋矽晶圓月產能將達到5萬片規模，較目前的1萬片增加4倍。（編輯：郭無患）1111006

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