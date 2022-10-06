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健喬9月營收年增39% 看好第4季旺季業績

2022/10/6 15:23
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）健喬9月營收新台幣3.8億月增1%年增39%，創歷史第3高，淡季表現不淡。健喬表示，入秋後心血管、泌尿以及呼吸道用藥的處方需求將逐步增加，進入傳統旺季，預期營收持續推高。

健喬累計前9月營收31.3億元，較去年同期成長35%，今年營收隨著本土疫情持續延燒一路推高。

健喬表示，在外銷市場方面，愛克痰在海外包括泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、哥斯大黎加與中國大陸等國陸續上市後，今年到9月止，台灣出口東南亞及美洲等地的接單量已經較去年全年訂單成長138%。

健喬指出，銷售前40大藥品毛利占總毛利的7成，隨著季節轉換將產生變化，伴隨著秋冬季節將近，9月分呼吸道產品在前40大品項營收占比已從8月的31%拉升到33%，需求快速成長。

心血管用藥部分，營收占比從12%拉升至15%，其中治療糖尿病用藥月成長31%最為凸出。泌尿道相關則從26%拉升至9月的27%。

展望第4季，健喬表示，隨著泌尿、呼吸道以及心血管用藥三大主力產品進入傳統旺季，預期將推升第4季營收再攀高。（編輯：張均懋）1111006

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