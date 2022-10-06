金飯碗好幸福 星展福利金破4萬國泰金推員工信託

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北6日電）金融業不只金飯碗令人稱羨，員工福利也愈來愈好。星展銀行今天宣布提高彈性福利金，金額高達新台幣4萬2600元，國泰金則推動持股信託，邀員工共享經營績效。

星展銀行（台灣）今天發布新聞稿，宣布全面提高彈性福利金額度至4萬2600元、推出員工支持計畫專線服務，以及提供重大傷病員工180天全薪延長病假等措施，打造領先業界的友善職場環境。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，員工是公司的重要資產，因此星展持續投資、培育人才，確保員工不僅能得到妥善的照顧，更具備足夠的資源與技能，因應變化多端的環境挑戰，進而達到企業永續經營發展的目標。

星展銀行（台灣）除了提供優於業界的休假制度，更宣布自2023年起，優化iFlex彈性福利金計畫，提供4萬2600元的iFlex彈性福利金，讓員工依據個人需要，自行決定使用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照護、防疫用品、居家辦公用品等項目。

此外，為了鼓勵員工重視健康，當員工達成公司設定的健康目標，如參加年度健康檢查或完成運動目標時，每年還可額外獲得最高4600元的加碼iFlex彈性福利金。

國泰金則響應金管會「信託2.0」第二階段計畫，以信託方式達到照顧員工目標，規劃推動員工持股信託計畫，未來將開放國泰金暨所有子公司內勤符合資格的員工以及外勤一定職級以上業務員參加。

國泰金表示，員工持股信託計畫中，主要是員工依標準每月提撥固定金額，同時公司將100%相對提撥金額，一起在公開市場購買公司股票，鼓勵員工參與公司經營績效成果，同時也為薪資提供一套累積財富機制。

中華開發金控今年8月3日宣布推出員工福利信託持股計畫，開放集團及子公司正職員工申請，參與的員工每月可自行決定提撥金額，同時公司將100%相對提撥投入計畫，且參與計畫的員工不分職等，皆可享有同樣獎勵金額與比例。

開發金控表示，計畫推出兩個月後，集團員工參與率已超過9成。（編輯：郭無患）1111006