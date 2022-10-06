小額存款繼承不必全部跑銀行 簡便措施年底前上路

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會督導銀行公會研議「小額存款繼承簡便措施」，未來繼承存款金額若落在新台幣1萬元至5萬元區間，可望由指定繼承代表人辦理，其他繼承人若無法一同到場，無須再出具印鑑證明，最快今年底前全數銀行均會上路。

銀行公會建議銀行簡化措施門檻為新台幣3萬元以下，不過這項建議不具強制性，銀行可自行依風險考量訂定小額存款繼承的簡化措施門檻。

根據現行規範，民眾若至銀行辦理存款繼承，所有繼承人必須親自辦理，若有繼承人無法到場，須檢附戶政事務所出具的印鑑證明，金管會先前多次接獲民眾陳情，認為若僅是小額存款繼承，卻要所有繼承人都到場或出具印鑑，相當擾民。

金管會銀行局主秘侯立洋今天在例行記者會表示，金管會已督導銀行公會研擬「金融機構辦理繼承存款簡便措施的建議徵提文件」，未來小額存款繼承不再勞師動眾。

未來只要符合各銀行所定簡化措施門檻的小額存款繼承，可由指定繼承代表人至銀行辦理，若有其他繼承人無法到場，只須由繼承代表人擬具切結書或加註切結文字，無須再出具其他繼承人印鑑證明，有助簡化繼承人辦理存款繼承手續。

根據金管會調查，目前已有15家銀行建立小額存款繼承簡便措施，訂定的簡化措施門檻為1萬元、3萬元或5萬元不等。

侯立洋說，其餘尚未建立簡化措施的銀行，預計可在今年底前修正內部作業規範，全數上路。（編輯：林淑媛）1111006