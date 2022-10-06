產能增加原物料漲 前8月銀行周轉金放款創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北6日電）今年前8月國銀新增放款新台幣2.35兆元，創史上同期新高，其中因企業產能增加、加上原物料上漲墊高企業購料成本，推升國銀周轉金放款增加1.39兆元，同樣創下史上同期新高。

金管會今天公布，截至今年8月底止，本國銀行放款總餘額達36兆290億元，8月單月新增放款3886億元；存款總額達50兆7898億元，月增4012億元。8月底國銀存放比轉走揚至70.94%。

金管會銀行局主秘侯立洋分析，觀察8月國銀放款用途別，仍以周轉金居大宗、達2815億元，其次為購置不動產，達793億元。

今年1月國銀周轉金放款衝高至4202億元，不過6、7月單月周轉金放款均跌破千億元，8月又一舉大增2815億元，引起關注。

侯立洋表示，周轉金通常是因應企業營運需求，上半年企業營運不錯，周轉金需求拉高，至於最近原物料價格上漲，墊高企業購料成本，也推升企業周轉金需求。

今年前8月國銀新增放款達2.35兆元，其中周轉金放款增加1.39兆元、占比近6成，無論國銀前8月新增放款數或周轉金新增放款數，均創下史上同期新高。

8月新增放款前3大銀行，依序為台灣銀行1272億元、第一銀行419億元、永豐銀行373億元。

今年前8月新增放款前3大銀行，依序為中信銀行3761億元、台灣銀行2784億元、國泰世華銀行2126億元。

同步觀察國銀放款品質，截至今年8月底止，國銀逾放金額為565.61億元，月減1.59億元，逾放比0.16%，與7月持平；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為847.07%，月增7.36個百分點。（編輯：張均懋）1111006