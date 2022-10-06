精英電腦推動智慧運輸產業鏈 擬進軍國際市場

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（中央社記者吳家豪台北6日電）精英電腦今天舉辦「智慧運輸實踐環境永續」論壇暨智慧城鄉成果發表會，以歐洲巴士營運商的經驗，打造採用國際標準的新世代客運巴士智慧車機暨行控雲平台，期待建立完整智慧運輸上、中、下游垂直產業鏈，進軍國際市場。

精英發布新聞稿表示，自2021年起與宜蘭縣、新竹縣、南投縣及嘉義市等縣市政府合作，導入超過20條營運路線，透過精英系統能有效評量客運業者的營運與服務績效，監管每輛公車車輛、行駛路線及駕駛人狀況，降低事故發生並提升民眾搭乘意願，有助於綠色城市推廣。

以車輛管理服務為例，可確實掌握駕駛行車路線、車班到站預估時間及準點率，提升車輛調度效率。事故安全科學數據服務能夠即時追蹤車輛燃料消耗、零組件耗損狀況，以降低車輛維修停等時間，並提高事故排除的機動性。

精英副董事長王金來說，精英推動智慧城市永續發展，從另外一個層面來看，也能帶動城市觀光效益。從硬體、軟體到雲端，將各個應用方案結合在一起，共同打造智慧城鄉、智慧交通。

數位發展部數位產業署長呂正華出席成果發表會指出，在車輛行駛場域中，需要把安全性、里程數、行駛減碳的課題，透過數位科技導入，在數位轉型當中非常重要。

呂正華說，精英把過去累積的一些經驗，集合各家夥伴應用，協助地方交通處及客運業者在減碳排放上有更多數據做分析，提升服務品質，未來希望把這樣的智慧解決方案推廣到國際。（編輯：張均懋）1111006