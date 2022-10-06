受惠升息國銀8月賺逾400億 大陸分行因匯損轉虧

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（中央社記者謝方娪台北6日電）受惠升息紅利，今年前8月本國銀行稅前淨利達新台幣2673億元、年增9.3%，創歷年同期最佳紀錄，單看8月國銀賺406.2億元、年增高達17.8%，不過大陸分行因匯損，8月轉虧1.9億元。

金管會今天公布本國銀行獲利概況，本國銀行獲利為國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行及大陸地區分行合計數。

受惠升息效應，前8月本國銀行稅前淨利達2673億元、年增9.3%，創下歷年同期新高，其中國內總分行稅前淨利1902.9億元，年增19.2%，獲利貢獻比達71.2%。

OBU前8月稅前淨利489.3億元，年減21.3%，金管會銀行局主秘侯立洋分析，主因國銀持有外國公債大部分帳列OBU，包含持有俄羅斯公債部位在內，因提列減損，導致OBU獲利呈現下滑。

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海外分行受惠升息，利息淨收益走高，加上去年同期提列較高備抵呆帳，拉低基期，前8月稅前淨利達268.7億元，年增31.6%；大陸地區分行前8月稅前淨利12億元，年減44.6%，主因人民幣貶值，導致大陸地區分行投資及其他淨收益縮水，影響獲利表現。

若單看8月獲利，國銀8月稅前淨利406.2億元，年增17.8%，其中國內總分行獲利307.6億元、年增28.3%，OBU獲利53.9億元、年減27.4%，海外分行獲利46.5億元、年增65.5%，大陸地區分行是唯一呈現虧損者，8月轉虧1.9億元。（編輯：張均懋）1111006