疫後振興內需 經部協力各地商圈舉辦系列活動

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（中央社記者謝方娪台北8日電）疫情衝擊內需產業，為振興經濟，經濟部中小企業處今天表示，雙十連假期間在雲林縣虎尾商圈、桃園市魅力金三角商圈、彰化縣田尾商圈、南投縣中興新村等地將舉辦一系列活動，提供民眾休假好去處。

中小企業處今天發布新聞稿，身為雲林虎尾在地土生土長子弟的經濟部中小企業處副處長陳秘順，今天出席故鄉虎尾魅力商圈「鐵道市集魅力YO」活動。

陳秘順致詞時提到，雲林虎尾商圈融合糖都歷史及鐵道元素，又有布袋戲及毛巾等豐厚的產業底蘊加持，展現在地經濟與文史特色，相當推薦全國民眾利用國慶連假，攜家帶眷至虎尾商圈吃喝玩樂。

中小企業處指出，桃園市魅力金三角商圈在國慶連假舉辦為期3天的「雙十國慶嘉年華」，蘊含豐富滇緬文化氣息的桃園魅力金三角商圈，集結特色市集、民族文化表演、滇緬料理小教室，以及跨族裔大遊行等活動。

至於喜歡園藝花草生活的民眾，可前往彰化田尾商圈體驗「田尾園藝設計展」盛會；雙十連假在南投中興新村舉辦的「省府生活節」，每周都規劃不同精彩節目。

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中小企業處表示，喜愛客家文化的民眾可至新竹北埔商圈漫遊客庄、品嚐道地客家美食；高雄旗山老街獨特巴洛克立面裝飾的紅磚建築與砂岩堆砌的石拱亭仔腳，走進老街有濃厚古典氣息，採買當地農特產伴手禮，均值得民眾尋訪品味。

中小企業處說明，透過中央與地方齊心協力，商圈精心籌辦各類豐富特色市集，搭配輕鬆活潑的展演活動，精彩呈現台灣各地城鄉特色產業魅力，民眾可把握連假至各地商圈街區遊逛消費，感受台灣城鄉特色產業魅力。（編輯：林克倫）1111008