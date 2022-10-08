面板雙虎現金減資股價不捧場 新股11日掛牌

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（中央社記者潘智義台北8日電）面板雙虎友達、群創辦理現金減資，9月28日為減資前最後交易日，友達收在新台幣14.7元、群創收10.45元，現金減資新股將於連假後的10月11日掛牌交易。

受面板報價下跌影響，面板雙虎自宣布現金減資至減資前最後交易日，股價下跌幅度，遠超過宣布現金減資比率。

友達3月28日宣布現金減資當天股價為20.45元，至9月28日的14.7元，下跌28.11%，較減資幅度20%為多；群創5月11日宣布將辦理現金減資當天股價13.4元，至9月28日的10.45元，下挫22.01%，遠超過現金減資比率9.5%計12.51個百分點。

友達此次辦理現金減資逾192.48億元，每股退還股東2元；群創現金減資逾100.31億元，每股退還股款現金約0.95元。

依友達公告顯示，此次現金減資銷除已發行股份計19億2484萬9023股，每股面額10元，共約192.48億元，減資比率為20%；減資後實收資本額約769.93億元。

根據群創公告，本次現金減資，銷除已發行股份10億316萬3905股，減少資本約100.31億元，減資比率為9.5%，減資後資本額約955.64億元。（編輯：趙蔚蘭）1111008