面板雙虎現金減資新股重新掛牌 群創漲逾6%

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（中央社記者潘智義台北11日電）面板雙虎現金減資新股今天重新掛牌上市交易，友達以新台幣15.85元掛牌，早盤來到16.55元，上漲4.41%；群創以10.5元掛牌，早盤勁揚6.19%，來到11.15元。

友達此次現金減資銷除已發行股份計19億2484萬9023股，每股面額10元，共約192.48億元，減資比率為20%，減資後實收資本額約769.93億元。每股退還股東2元。

群創公告顯示，本次現金減資，銷除已發行股份10億316萬3905股，減少資本約100.31億元，減資比率為9.5%，減資後資本額約955.64億元，每股退還股款現金約0.95元。

面板產業動態方面，研調機構集邦科技（TrendForce）調查，下半年伴隨面板廠實施減產計劃，單季供需比明顯收斂，且上半年累積的庫存，也伴隨面板廠顯著的減產措施而有所去化。

為避免供過於求，集邦指出，面板廠以嚴謹的態度進行生產控管，在今年第4季整體5代線以上大世代線的稼動率（以投片量計）不排除將下滑至6成，為過去10年來新低。（編輯：楊凱翔）1111011