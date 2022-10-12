面板雙虎現金減資上市一日行情 股價平盤下震盪整理
2022/10/12 12:15
（中央社記者潘智義台北12日電）面板雙虎現金減資新股昨天才掛牌上市，強漲一天後，今天友達盤中重挫6.99%，摜至新台幣15.3元，跌破新股掛牌價15.85元；群創也大跌5.24%，來到10.85元，力守掛牌價10.5元之上。
友達、群創11日現金減資新股掛牌上市，不畏台股重挫596.25點，股價逆勢勁揚，但友達收盤後公布9月營收年減逾5成，加上日前群創公布9月營收年減逾4成，帶動今天股價雙雙殺低。
友達11日公布9月合併營收為162.8億元，雖較8月增加1.6%，但較去年同期大減50.7%。友達第3季合併營收497.3億元，不僅較第2季減少20.9%，更較去年同期減少49.8%。
群創日前公布，9月合併營收為170億元，較8月增加11.1%，仍較去年同期大減42.4%。
友達此次現金減資約192.48億元，減資比率為20%，減資後實收資本額約769.93億元。每股退還股東2元。
群創本次現金減資約100.31億元，減資比率為9.5%，減資後資本額約955.64億元，每股退還股款現金約0.95元。（編輯：楊凱翔）1111012
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。