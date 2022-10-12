圓裕主攻軍工規軟板線材 跨足車用拚營收翻倍

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（中央社記者江明晏台北12日電）軍工規軟板廠圓裕今天舉行上市前業績發表會，主要業務為軟性印刷電路板和電子線材產品，近年車燈模組和電動汽車電子成為貢獻營收新軍，法人預估，車用電子營收明年可望翻倍成長。

圓裕成立於1980年6月，以電子配線起家，而後跨入軟性印刷電路板生產，為鴻海集團之外，國內唯一同時具備軟板和電子線組設計生產、零件焊接的供應商。

圓裕今年9月營收新台幣2.45億元，年增率5.26%；今年1到9月累計營收新台幣21.31億元，年增5.07%。

軟板類產品占圓裕營收比重約9成，其中，雙面板和多層板合計占85.5%，電子線組等其他產品占約一成，產品應用範圍包括軍工規、商務型及消費型筆電及平板、工規智慧型手持裝置、智慧型手機、穿戴裝置、LCD面板、電池線組、車燈模組、POS機、車用影音等。

圓裕總經理杜淑敏說，圓裕主力經營利基型產業軟板，軍工規產品又占圓裕的產品應用產業比重約5成，而商務及消費型電子產品則各約兩成，主要客戶多為合作十年以上的國內外科技大廠。

目前圓裕製程稼動率近8成，圓裕除持續增加軟板空板銷售，持續提升稼動率外，也已積極在台尋覓第二生產基地，以增添中長期訂單及營運成長動能，對今年下半年及明年營運持審慎樂觀看法。

圓裕副總經理郭明豐指出，軟板本就是高度客製化產品，軍工規對產品穩定度要求高，研發過程需經數十次改版，圓裕的研發能量每月多達3、400件，可提供高度客製化、少量多樣化產品一站式解決方案，因此有駕馭商用、電競電子產品和車用領域的能耐，尤其汽車的設計研發周期長，合作廠商必須有耐心陪客戶走完研發過程才能量產，圓裕基於過去研發、設計到生產的實績，有信心跨足汽機車產業。

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今年上半年車用電子占圓裕產品的應用產業約3.6%，除鞏固目前電動車客戶獨家供應商地位，圓裕已加入北美進出口協會、貿協資料鏈計畫，準備在歐洲開闢業務據點，法人樂觀預估，車用電子營收明年可望翻倍成長。

同時，圓裕指出，已積極開拓燃油車和兩輪車車燈模組商機及醫療領域軟板，目前有多家客戶小量試樣交易或進入交易前的審廠流程，預計明年可進入量產階段，可望成為未來持續成長動能之一。（編輯：趙蔚蘭）1111012