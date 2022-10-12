防公共電子看板遭駭 唐鳳：視同連線公務網路管理

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）數位發展部長唐鳳今天指出，「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」已完成預告，未來只要對不特定人員具傳播效果的大型LED看板、廣播系統等設備，也將被視同連線公務網路的規定來管理。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台後，中共於台海週遭進行軍演，台灣多處公共場域電子看板，也遭駭客入侵植入詆毀裴洛西等惡意假訊息。

唐鳳今天出席2022玉山安永科技論壇「邁向數位轉型與智慧化之後 台灣企業資安應變管理與布局關鍵」後受訪表示，她就任數位部長後所簽首份公文，就是預告修訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」。

唐鳳表示，預告期間，草案在眾議平台上雖有些留言，但基本上都是同意此修訂，目前已經完成預告程序，並正請行政院法規會等機關提供意見中。

唐鳳表示，若無意外，這次修訂就是在現有的使用原則額外加上規範，讓對於不特定人員具傳播效果的大型LED看板、廣播系統等設備，也要比照有連接公務網路一樣管理，均不能豁免。

至於是否有規劃電子公共看板的資安認證或標章，唐鳳指出，台灣本來就有相關民間資安實驗室，並有資安相關標章，品項當然很難一概而論，不過這使用原則規範的範圍，包含硬體、軟體與服務。

唐鳳表示，上述品項都需要不同的驗測方式，但修訂中的使用原則，並未更改現行相關驗測作法，僅是讓具有傳播效果的設備，也視同有介接公務網路來管理。（編輯：黃國倫）1111012