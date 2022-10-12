監委調查高階核廢處置場址計畫 台電：檢討精進

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（中央社記者曾智怡台北12日電）針對監委提出高階核廢料最終處置場址計畫調查報告，台電表示，虛心檢討、持續精進，核廢料是社會須共同合作面對的議題，將以安全為最高原則，依循國際經驗與共同標準，推動核廢處理相關工作，並持續向大眾多元溝通。

台電透過新聞稿指出，為確保核能發電後端營運基金穩定支應未來各項作業，台電已依據「核能發電後端營運基金收支保管及運用辦法規定」，建立完善的預算管控機制，並於109年評估現階段政策與國際新興技術，重新估算所需費用。後續將致力縮短工項時程、撙節經費，確保核廢處理工作順利進行。

台電表示，核廢料的處理必須以民主的方式取得社會共識，目前不僅低階核廢料的最終處置場址尚在凝聚社會共識，甚至連將使用過的核燃料移出核電廠用過燃料池都有困難，核二廠1號機就是因為用過燃料池貯存空間已滿、導致用過核燃料無處可去，必須提前停機。

而高階核廢料（用過燃料棒）的最終處置場址更難取得社會共識，包含無地下水且不滲水等諸多嚴格的選址條件，且目前已有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門等7縣市表態反對，因此難以選定最終處置場址。

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台電表示，目前國際原子能總署（IAEA）已制定高放處置的地質調查、安全評估等相關導則，台電也積極蒐集本土深層地質環境資訊，並利用地調所與國內外學研單位的研究成果，精進高放處置地質調查、地下實驗室與安全評估等技術，以助於未來高放處置工作推動。

另外，核廢料不只是技術問題，還需依循民主精神與法治程序凝聚社會共識，台電會以符合民主、尊重民意的機制，持續積極進行社會溝通。（編輯：趙蔚蘭）1111012