閎康第3季全產能運作 稅前淨利2.25億創新高

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（中央社記者張建中新竹13日電）半導體檢測廠閎康自結第3季稅前淨利新台幣2.25億元，創新高，每股稅前盈餘約3.64元。

受惠材料分析與故障分析需求成長，以及上海封控不利因素消除，閎康第3季全產能運作，季營收首度突破10億元大關，達10.52億元，季增18.23%，年增16.19%。

隨著本業及業外收入同步攀升，閎康第3季稅前淨利2.25億元，同創新高，季增49.55%，年增29.47%，每股稅前盈餘約3.64元。

閎康累計前3季營收28.35億元，年增15.88%，稅前淨利5.34億元，年增11.18%，每股稅前盈餘約8.6元。

閎康表示，目前來自歐、美、日的訂單都可見明顯成長，尤其在日本的名古屋實驗室，受惠車用需求旺盛，帶動營運大幅成長，預期第4季整體營收可望優於第3季水準。

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針對美國擴大對中國晶片及設備出口限制，閎康指出，來自中國營收比重低於5成，且美國限制大陸半導體的發展僅限於18奈米以下的先進製程，閎康在材料分析檢測業務目前僅在台灣提供先進製程服務，因此中國業務沒受到影響。

閎康表示，世界各國紛紛力推半導體自主供應鏈，加速研發，閎康進件量持續增加，未來將繼續發揮全球運籌優勢，調度全球服務能量，符合市場需求。（編輯：楊凱翔）1111013