更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國安戰略點名中俄為首要挑戰 未來10年是關鍵
首頁 / 證券

閎康第3季全產能運作 稅前淨利2.25億創新高

2022/10/13 08:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）半導體檢測廠閎康自結第3季稅前淨利新台幣2.25億元，創新高，每股稅前盈餘約3.64元。

受惠材料分析與故障分析需求成長，以及上海封控不利因素消除，閎康第3季全產能運作，季營收首度突破10億元大關，達10.52億元，季增18.23%，年增16.19%。

隨著本業及業外收入同步攀升，閎康第3季稅前淨利2.25億元，同創新高，季增49.55%，年增29.47%，每股稅前盈餘約3.64元。

閎康累計前3季營收28.35億元，年增15.88%，稅前淨利5.34億元，年增11.18%，每股稅前盈餘約8.6元。

閎康表示，目前來自歐、美、日的訂單都可見明顯成長，尤其在日本的名古屋實驗室，受惠車用需求旺盛，帶動營運大幅成長，預期第4季整體營收可望優於第3季水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對美國擴大對中國晶片及設備出口限制，閎康指出，來自中國營收比重低於5成，且美國限制大陸半導體的發展僅限於18奈米以下的先進製程，閎康在材料分析檢測業務目前僅在台灣提供先進製程服務，因此中國業務沒受到影響。

閎康表示，世界各國紛紛力推半導體自主供應鏈，加速研發，閎康進件量持續增加，未來將繼續發揮全球運籌優勢，調度全球服務能量，符合市場需求。（編輯：楊凱翔）1111013

閎康
閎康、耕興營運旺 9月及第3季營收同創新高 半導體檢測需求旺 閎康8月營收3.51億創新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族