私募招親引策略投資人 翁肇喜：三商壽漂亮又有嫁妝

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（中央社記者謝方娪台北13日電）三商美邦人壽擬引進策略投資人，三商壽創業暨新任董事長翁肇喜今天透露，目前對三商壽策略投資表達興趣的對象，有國內、也有國外投資人，三商壽的優勢是「漂亮又有嫁妝」。

為強化資本結構，三商壽今年第1季完成現金增資發行新股4.3億股，7月即再度公告辦理現金增資發行普通股10億股，創開業以來最高增資規模；8月再公告擬辦理私募增資，在總股數不超過20億股額度內引進策略投資人。

三商壽今天舉辦內湖企業總部大樓啟用典禮，針對三商壽6月底資本適足率（RBC）及淨值比雙雙未達法定最低門檻，三商壽總經理陳宏昇接受媒體聯訪時表示，三商壽在完成現金增資及私募引進策略投資人計畫後，預估今年底資本適足率及淨值比均可回升至法定標準以上。

談到三商壽有哪些優勢可吸引策略投資人，翁肇喜形容，「三商壽漂亮又有嫁妝」，三商壽成立近30年、已有一定規模，資產高達新台幣1.4兆元，又有強大業務團隊，在中南部行銷能力遠遠超越其他公司，假如有策略投資人和三商壽合作，可在金融領域發揮得更廣，何樂而不為。

翁肇喜直言，很早以前就有缺少壽險子公司的金控對三商壽表達興趣並透過各種管道接洽，「不過到目前為止，我們從來沒有把和其他金控合併當作最優先考慮」，現在優先事項是將公開募資完成，並好好找到策略投資人合作，把這2件事做好，再來考慮別的事。

翁肇喜說，三商壽對策略投資人的期待，不僅僅是挹注資金而已，而是希望策略投資人有足夠的Know-How及人際網絡等，可帶給公司新觀念。

翁肇喜並透露，三商壽引進策略投資人一事，是委託安永進行，有很多訊息目前還不能公開，但就目前所知，目前對三商壽策略投資表達興趣的對象，有國內、也有國外投資人。（編輯：潘羿菁）1111013