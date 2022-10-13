88歲回任三商壽董事長 翁肇喜：好公司不容外界質疑

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（中央社記者謝方娪台北13日電）現年88歲、三商壽創立首任董事長翁肇喜回鍋接任三商壽董事長，翁肇喜今天表示，現在是外界對壽險業安定性有疑問的危機時刻，三商壽是間好公司，自己回任是表示對公司有信心。

為實踐全經理人經營，三商美邦人壽前董事長陳翔玠、副董事長翁翠君今年4月雙雙辭任，三商壽今年10月召開臨時董事會，推舉三商集團創辦人之一、三商壽創業董事長翁肇喜回鍋擔任新任董事長，震撼市場。

翁肇喜今天親自主持三商壽內湖企業總部大樓啟用典禮，會後接受媒體聯訪談到回鍋原因，「我覺得三商美邦人壽是一間很好很好的公司」。

翁肇喜說，現在適逢外界對壽險業安定性有疑問的危機時刻，因為三商壽是一間好公司，稍微有風吹草動，外界對三商壽的關心度最高，其實三商壽並不差。

他強調，三商壽是一間好公司，不能讓社會大眾對三商壽有質疑，本來由三商投控董事長陳翔立至三商壽坐鎮應是最好方案，不過可惜受限產金分離政策，「算來算去，就找我這個老傢伙來」。

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翁肇喜今年已高齡88歲，他笑說，自己這個老傢伙在三商投控裡面還有一點點份量，加上三商壽都很懷舊，因此最後由自己至三商壽重新接任董事長，以表示三商投控對三商壽的信心及支持，「一方面是被趕鴨子上架，另一方面，到這邊來也有我自己的意思在裡頭」。

翁肇喜指出，很高興自己能回來和員工站在一起，這麼好的公司，不能讓外界對三商壽有質疑，自己的回歸是表示對公司有信心，希望能鼓舞到三商壽員工。（編輯：楊凱翔）1111013