三商壽：暫無規劃金融資產重分類 不排除可能性

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（中央社記者謝方娪台北13日電）壽險業淨值蒸發危機，國泰人壽、中國人壽、南山人壽及保誠人壽4家公司表達有意啟動金融資產重分類，三商美邦人壽總經理陳宏昇今天表示，目前暫無規劃，不過後續不排除可能性。

股債市震盪，壽險業面臨空前淨值風暴，金管會保險局11日宣布，壽險業在符合IFRS 9規範及會計研究發展基金會指引等條件下可進行金融資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

截至目前為止，國泰人壽、中國人壽、南山人壽及保誠人壽均已表達有意願啟動金融資產重分類以拯救淨值，三商壽今天舉辦內湖企業總部大樓啟用典禮，陳宏昇會後接受媒體聯訪表示，目前公司尚未進行這樣的規劃。

陳宏昇說，會研基金會金融資產重分類指引剛出爐，若要進行金融資產重分類，需要公司經營階層及簽證會計師同意，且也要公司認為金融資產重分類有用；目前為止，三商壽還沒進行這樣的規劃。

不過，陳宏昇指出，全球情勢變化相當劇烈，沒人能預期未來2個半月會是什麼樣子，目前只能說三商壽現階段沒有這樣的規劃，以後情勢變化若更劇烈、會不會屆時再考慮，當然不排除這個可能性。

國內保險業即將在2026年接軌IFRS 17，陳宏昇表示，接軌新制對台灣壽險業的挑戰在於舊保單有高利率問題，三商壽成立近30年，相對其他老公司，三商壽接軌負擔相對輕。

陳宏昇提到，單就接軌IFRS 17而言，三商壽相較資產規模比三商壽大的公司有優勢，這也是三商壽對策略投資人有吸引力的地方。

陳宏昇說，三商壽不僅有相當規模，若看規模的體質，負債面一定比老公司更有吸引力。（編輯：張均懋）1111013