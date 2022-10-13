2022永續素養大調查 碳排認知較去年提升42%

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（中央社記者蘇思云台北13日電）星展銀行（台灣）攜手社企流、願景工程基金會發起「2022永續素養大調查」，調查顯示，民眾對碳排議題認知大幅提升42%，16到30歲的世代永續認知表現最佳，而41到60歲族群永續行動力最高。

星展銀行（台灣）今天發布新聞稿，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續是星展集團的核心策略之一，星展除了明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」三大發展重心，更進一步發布脫碳目標和淨零路徑。

星展銀行（台灣）表示，今年是連續第2年進行「2022永續素養大調查」，針對14題去年認知度較低的關鍵題，今年調查中再次提問，發現在全球淨零趨勢及政府宣布「2050淨零碳排」目標的鼓勵下，民眾對於碳排相關題目的認知度自33.39%增加約14個百分點至47.43%，成長率高達42%。

整體而言，民眾對生態保育、氣候變遷等環境議題的認知度提升幅度，較貧富差距、水電用量等社會議題高。

調查顯示，分析各世代永續認知狀況，發現16到30歲世代在8成的議題上都超過整體平均，表現最佳；31到40歲居於末位，永續認知最需提升。41到60歲則是在政治發聲與社會公平兩面向表現優於其他世代，顯見對於政治與社會議題的投入度較高。

從行動題表現來看，高達9成填答者表示曾在食、衣、住、行、育樂端採取永續行動。其中在育樂面向，有超過7成民眾更偏好以消費支持兼容經濟，高於捐款及擔任志工選項。以世代觀察，發現41到60歲不論在食、衣、住、行、育樂各面向的行動數據皆優於其他世代，具有最高的永續行動力。

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在實際行動選項中，調查顯示，民眾在自備容器購買飲料（69.10%）、網購使用循環包材（62.90%）行動度最高；選購電動汽機車（15.90%）、購買ESG共同基金（21.30%）、購買綠電（23.10%）則較低。

「永續素養大調查」以認知題、行動題2種題型進行調查，共發展50道題目，吸引約5000位民眾參與，超過8成填答者居住在六都縣市，以製造業、服務業從業人員為最大宗。（編輯：翟思嘉）1111013