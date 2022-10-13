經部海洋專區拚人才培育 獲頒國際風能組織全球獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）經濟部能源局今天表示，位於高雄的「海洋科技產業創新專區」（MTIC），從全世界超過500家培訓機構當中，經過產業專家評比，在本月獲頒國際風能組織（GWO）「高度推薦培訓機構-安全及規範遵循」全球獎殊榮。

GWO為確保離岸風電工作人員安全，於2012年發布基本安全培訓（BST） 標準，已獲世界知名風場開發商、風機製造商及供應商認同，並要求其從業人員必須通過GWO認證訓練方可執行相關工作。

GWO更自2021年開辦GWO Safety & Training Awards，表揚各區培訓中心優秀的年度培訓成績，提供產業從業人員最佳培訓需求。

能源局今天透過新聞稿表示，海洋專區（MTIC）自2021年啟用，已連續2年入圍GWO亞太區「最佳培訓中心」，本年度更從全球超過500家訓練機構中脫穎而出，和美洲區「萊茵（RWE）能源安全訓練中心」同獲「高度推薦-安全及規範遵循」獎項，顯示MTIC對於培訓安全與品質已獲達國際水準。

能源局積極推動離岸風力，預計2025年裝置容量將達5.6 GW，為力求接軌國際並同時培養本土人才永續扎根，海洋專區MTIC共14位認證講師，提供GWO基礎、進階等22項專業課程模組及客製化課程，至今累計訓練人數已超過上千人。

未來將持續引進離岸風電與海事工程作業人員國際認證培訓，穩健推動離岸風電發展。

能源局強調，獲得國際獎項只是一個開始，未來在國內風電市場量能逐漸累積下，將可加速推動海洋科技自主研發，並完備國內水下基礎製造、海事工程技術、人才及產業發展，以實現強化能源安全及促進環境永續等政策願景。（編輯：趙蔚蘭）1111013