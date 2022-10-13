更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股續挫270點12900點關卡失守 融資大減53億元

2022/10/13 22:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）台股今天大跌270.51點，一口氣跌破萬三及12900點關卡，再創近2年低點，融資餘額大減新台幣53.64億元。

台股在雙十連假後第一個交易日重挫596.25點，但投資人仍逢低承接台積電等半導體股，融資餘額當日僅減少約13.93億元。不過台股今天持續下挫270.51點，收在12810.73點，再創近2年低點，成交值2080.96億元，加計盤後交易約2150.67億元。

根據台灣證券交易所網站顯示，今天融資餘額1703.37億元，較前一交易日約減53.64億元。

晶圓代工龍頭台積電在12日跌破400元整數關卡後，今天再跌2.5元，收在395元，跌幅0.63%；台積電今天融資餘額3萬840張，較前一交易日減少296張。

聯電今天收在36.4元，下挫0.82%，融資餘額16萬5209張，較前一交易日減少4883張。（編輯：張良知）1111013

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經濟衰退疑慮升溫 台灣金融風險指數創3個月新高