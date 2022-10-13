台股續挫270點12900點關卡失守 融資大減53億元

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（中央社記者潘智義台北13日電）台股今天大跌270.51點，一口氣跌破萬三及12900點關卡，再創近2年低點，融資餘額大減新台幣53.64億元。

台股在雙十連假後第一個交易日重挫596.25點，但投資人仍逢低承接台積電等半導體股，融資餘額當日僅減少約13.93億元。不過台股今天持續下挫270.51點，收在12810.73點，再創近2年低點，成交值2080.96億元，加計盤後交易約2150.67億元。

根據台灣證券交易所網站顯示，今天融資餘額1703.37億元，較前一交易日約減53.64億元。

晶圓代工龍頭台積電在12日跌破400元整數關卡後，今天再跌2.5元，收在395元，跌幅0.63%；台積電今天融資餘額3萬840張，較前一交易日減少296張。

聯電今天收在36.4元，下挫0.82%，融資餘額16萬5209張，較前一交易日減少4883張。（編輯：張良知）1111013