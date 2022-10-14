轉型無配套？經部：綠能建設403億已見成效
2022/10/14 11:36
（中央社記者曾智怡台北14日電）外界質疑政府大手筆編列新台幣8800億元進行再生能源轉型，卻忽略配套措施；經濟部今天澄清，8800億元應是指前瞻基礎建設計畫，其中綠能建設經費約403億元，包含太陽光電技術平台推動、台中港離岸風電專區、區域儲能示範驗證等，皆已見成效。
經濟部今天發布新聞稿澄清，外界指稱8800億元應是指行政院自106年起至113年推動前瞻基礎建設計畫，但內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉等各類建設，絕非僅只有綠能建設。
其中，綠能建設經費約403億元，包含太陽光電技術平台推動、台中港離岸風電專區、區域儲能示範驗證、強化運轉彈性等綠能建設，在前瞻計畫推動下，也已成效斐然。
經濟部表示，2025年再生能源裝置容量已訂明確政策目標，將以太陽光電20 GW及離岸風電5.6 GW為推動重點。太陽光電目前已累積設置超過9.06GW，與105年相比成長超過6倍；離岸風電已完成兩座示範風場，111年4座潛力場址風場正在施工中，預計年底將有200座風機完成安裝。
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此外，今年開始進行第三階段區塊開發選商，預計2026年至2035年，完成15 GW離岸風電裝置容量；同時積極打造其他再生能源適合發展的環境，如地熱、生質能，逐步實現能源轉型。
因應大量再生能源設置，除既有明潭、大觀兩座抽蓄電廠外，已同步規劃2025年累計150萬瓩儲能電池的設置目標，包括由台電自建或採購服務共100萬瓩，並從111年起推動太陽光電案場搭配儲能設備50萬瓩，以同步提升電網韌性，並降低再生能源發電特性對電力系統的影響。（編輯：楊凱翔）1111014
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