調查：民眾近14%無儲蓄 近2成一週內籌不到10萬元

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台灣金融研訓院今天公布2022年台灣金融生活調查，無任何儲蓄者比例達13.6%，較2020年調查的16.6%下降，同時，一週內無法籌到新台幣10萬元比例自19.5%略降至18.8%。

台灣金融研訓院2020年首次進行台灣金融生活調查，睽違2年，金研院今年4至6月再度進行調查，並在今天公布2022年台灣金融生活調查結果。

金研院調查，台灣人整體儲蓄情形改善，沒有任何儲蓄者自2020年調查的16.6%下降至13.6%，另一方面，儲蓄超過6個月收入者自40.5%提高至47.5%。

調查指出，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾財務危機意識提高，同時，因外出休閒旅遊等機會減少，相關開銷隨之降低，儲蓄相對增加。

另一方面，2020年時有12.2%表示應付房屋、水電、健康、食物、衣服、交通、通訊等生活必要支出非常容易，此次大幅上揚至27.3%，顯示民眾一般性支應生活能力進步。

若發生緊急狀況，有18.8%民眾表示無法在一週內籌到10萬元，較2020年調查的19.5%下降，不過也意即仍有近2成民眾緊急籌款能力不足。

金研院傳播出版中心所長傅清源表示，2022年台灣金融生活調查顯示台灣人平均金融風險抵抗力逆勢進步，不過背後隱含不同族群及世代間呈兩極化發展，要讓脫隊者有機會歸隊，關鍵在提升金融素養。

傅清源指出，根據此次調查，若單就學歷和金融素養表現分析，發現專科或大學學歷的金融素養落在高分僅有3.5%，研究所以上學歷金融素養落在高分也僅有4.1%，可發現學校教育對提升金融素養的效果非常有限。

金研院提出3大對策，第一，金融素養應是長期技能培養，而不僅是短期知識宣導；第二，注重生活財務行為與觀念改變的成效，而不僅是知識講授；第三，因材施教，針對不同對象提供不同金融教育。

2022年台灣金融生活調查透過電訪進行，抽樣對象為20歲以上民眾，樣本數共3000人，是依全台各縣市人口數分布情形進行抽樣。（編輯：趙蔚蘭）1111014