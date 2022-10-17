GWEC：台灣是亞洲離岸風電先鋒 盼更彈性國產化政策

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（中央社記者曾智怡台北17日電）離岸風電區塊開發即將上路，全球風能理事會（GWEC）亞洲區總監賀勤森表示，台灣在亞洲離岸風電市場扮演先鋒角色，為維持投資吸引力，盼看見更彈性的國產化政策、並加大風場容量開發上限，以提升台灣競爭力。

2022全球離岸風電產業高峰會今天舉行，由歐洲在台商務協會-低碳倡議行動（ECCT LCI）與全球風能理事會（GWEC）共同舉辦。

經濟部長王美花致詞表示，台灣將離岸風電列為達成淨零轉型的12項戰略目標之一，目前已有2座風場、共43支風機完工商轉，今年是風電最大工程量的一年，年底合計將裝設超越200支風機，不僅幫助台灣突破學習曲線，也帶來投資和工作機會。

她指出，今年截至8月，外商核准投資台灣超過100億美元，感謝全球離岸風電夥伴、在地供應鏈的付出，讓台灣達到此成績，即便是在疫情期間，更象徵台灣在能源轉型的一大步。

王美花說，邁入區塊開發階段，政府將自2026年起、每年釋出1.5GW，滿足市場綠電需求，上個月底2026、2027年3GW選商截止，共6支開發團隊投標11座風場，當中發現有很多國際開發商已準備好投入台灣市場，經濟部會持續與產業、學術界切磋新離岸風電技術。

例如浮動式風機和氫能的結合，期待離岸風電在淨零轉型扮演越來越重要角色。

行政院副院長沈榮津致詞表示，政府預計今年第4季完成區塊開發首期選商，同時積極規劃浮動式風場示範計畫，支持產業永續發展，預估2035年每年發電量達773億度，並帶動新台幣3.1兆投資額、7.4萬個就業機會，感謝歐洲夥伴投入與協助，相信密切合作將持續帶來進步，雙方也能共同切入亞太市場。

全球風能理事會亞洲區總監賀勤森（Mark Hutchinson）致詞表示，台灣在亞洲離岸風電市場扮演先鋒角色，市場將持續擴大，也啟發越南、菲律賓等亞洲國家開發展離岸風電。

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賀勤森指出，台灣要維持投資吸引力，「首先需確保政府的期待是合理的」，也要考量專案合理建置成本與效益；他認為，國產化要求與降低成本無法兼得，尤其去年大宗商品價格因通膨造成供應壓力，加上能源安全、俄烏戰爭等影響，呼籲更彈性的國產化政策，以提升台灣競爭力。

另外，希望看見更大規模案場開發機會，以達規模經濟，盼透過對話促進彼此了解關切議題。（編輯：潘羿菁）1111017