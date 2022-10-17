台積電跌破400元 台股下挫162點收12966.05點

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台股17日盤中一度暴跌313點，險破前波低點12809點，尾盤在逢低回補買盤進場下跌幅縮小至162.07點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股重挫再度衝擊今天台股表現，台股今天盤中一度暴跌313點，險破前波低點12809點，尾盤在逢低回補買盤進場下跌幅縮小至162.07點，收長下影線，但13000點整數關卡仍告失守。

加權股價指數終場下跌162.07點、跌幅1.23%、收在12966.05點、成交值新台幣2067.32億元，光是台積電重挫3.64%，棄守400元整數關卡，貨櫃股景氣出現疑慮，長榮一度重挫跌停，陽明、萬海跌幅逾5%，也成為空方摜壓標的，所幸航空股短線跌深後反應解封利多、減資後的友達、群創逆勢走升，多方未全面崩潰。

分析師表示，台股今天雖出現大跌走勢，但成交量卻未暴增，顯示在融資餘額已低下，籌碼面已經獲得相當沉澱，加上新台幣今天雖出現重貶，今天午盤更貶破32元整數關卡，但美元指數卻未再創新高，來自於外資的賣壓有機會逐漸減緩。

法人認為，長期通膨預期指標意外強勁，英國財政危機亦令市場動盪不安，牽動股市賣壓出籠，加上10年期美債殖利率飆升，科技及非必須消費類股承受極大壓力，短線台股仍深受國際股市影響，在短期均線未能站上之前，盤勢仍難有止穩契機。（編輯：郭無患）1111017