鴻海18日科技日秀4大亮點 聚焦電動車和車用軟體

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海科技日將於18日登場，預計將有4大亮點，其中包括展示1款量產電動車、2款全新電動車，並且首度宣布車用軟體。

鴻海科技日將於18日登場，鴻海在9月底搶先預告首款自製電動皮卡車Model V，10月上旬推出Model B電動車款預告影片，10月中旬也先預告Model C量產版，預計18日科技日亮相3款新電動車型。

市場人士指出，Model B電動車專門為年輕世代設計、符合小資族需求的跑格化跨界休旅車，鴻海18日科技日當日，1款量產電動車、2款全新電動車將成為現場矚目焦點。

在其他亮點部分，根據了解，鴻海將首度宣布車用軟體，建立電動車軟硬體生態系，市場人士表示，鴻海打造的車用軟體平台，可讓電動車設計者聚焦更有價值的開發工作，達到產品快速上市目的。

此外，鴻海在科技日上將持續針對車用領域，展示更多關鍵零組件，主要聚焦電機、電控、電池3電關鍵零組件，以及車用半導體部分上下游布局的完整性。

另外，鴻海研究院也將在鴻海科技日上，宣布包括半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、資安驗證平台以及低軌實驗衛星等研究內容，助攻鴻海集團發展電動車生態系的關鍵布局。

鴻海先前指出，集團在美國、墨西哥、歐洲、中東、印度、中國大陸、泰國、印尼、以及台灣等地，建立電動車在地製造據點。（編輯：蘇志宗）1111016