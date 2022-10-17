股匯雙挫 新台幣貶破32元大關創近6年新低
2022/10/17 09:37（10/17 10:05 更新）
新台幣17日重貶逾1角、摜破32元整數大關，創下近6年盤中最低紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北17日電）美股反彈行情曇花一現，上週五四大指數收黑，金融市場前景未明，台灣股匯市今天也雙雙下挫，台股大跌逾200點，新台幣重貶逾1角、摜破32元整數大關，創下近6年盤中最低紀錄。
美股四大指數14日收黑，震盪走勢衝擊台股今天開低走低，早盤指數下跌逾200點，13000點關卡失守，最低來到12873.69點。
新台幣匯率一早以31.93元開盤後，匯價急速下探，9時20分左右便觸及32元整數大關，小幅震盪後，盤中最低至32.015元、貶值1.31角，創下2017年1月中旬以來盤中最低紀錄。
匯銀人士指出，新台幣匯率已經在32元整數大關之前盤旋好一陣子，本來就只差臨門一腳，今天盤中正式貶破32元大關後，可先觀察央行態度，而新台幣貶破32元大關後，出口商料將進場拋匯，適度提供支撐力道。（編輯：楊凱翔）1111017
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