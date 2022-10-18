更多編輯台推薦新聞：
黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長
文化

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

傳蘋果暫停採用長江存儲記憶體 美日韓廠擬轉單效應

2022/10/18 10:20（10/18 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘋果公司傳出暫停使用中國長江存儲記憶體晶片計畫。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
蘋果公司傳出暫停使用中國長江存儲記憶體晶片計畫。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）蘋果（Apple）傳出暫停使用中國長江存儲記憶體晶片計畫，法人表示，所有儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠皆是蘋果的供應商，隨著蘋果與長江存儲合作暫緩，美國美光、日本鎧俠及韓國三星等業者，有望受惠轉單效應。

日經新聞引述消息人士報導，美國對中國科技公司實施更嚴格的出口管制後，蘋果已暫停在產品中使用長江存儲記憶體晶片計畫。蘋果原本計劃在中國市場銷售的iPhone使用長江存儲的NAND Flash。

法人指出，美國將長江存儲列入「未核實清單」，長江存儲在設備維護及料源方面恐面臨考驗，蘋果暫停使用長江存儲產品的消息合理。

法人表示，所有NAND Flash廠均是蘋果的供應商，隨著蘋果暫緩與長江存儲合作，包括美國美光（Micron）、日本鎧俠（Kioxia）、韓國三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等業者都有可能受惠。（編輯：潘羿菁）1111018

延伸閱讀
蓬佩奧：若中國併吞台灣供應斷鏈風險升高 應打造美國矽盾拜登祭出制裁措施 中國半導體產業一夕間遭斬首中國商務部：外需下降訂單減 外貿面臨不確定性美宣布新出口管制 估讓中國晶片製造倒退數年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族