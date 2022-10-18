傳蘋果暫停採用長江存儲記憶體 美日韓廠擬轉單效應

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（中央社記者張建中新竹18日電）蘋果（Apple）傳出暫停使用中國長江存儲記憶體晶片計畫，法人表示，所有儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠皆是蘋果的供應商，隨著蘋果與長江存儲合作暫緩，美國美光、日本鎧俠及韓國三星等業者，有望受惠轉單效應。

日經新聞引述消息人士報導，美國對中國科技公司實施更嚴格的出口管制後，蘋果已暫停在產品中使用長江存儲記憶體晶片計畫。蘋果原本計劃在中國市場銷售的iPhone使用長江存儲的NAND Flash。

法人指出，美國將長江存儲列入「未核實清單」，長江存儲在設備維護及料源方面恐面臨考驗，蘋果暫停使用長江存儲產品的消息合理。

法人表示，所有NAND Flash廠均是蘋果的供應商，隨著蘋果暫緩與長江存儲合作，包括美國美光（Micron）、日本鎧俠（Kioxia）、韓國三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等業者都有可能受惠。（編輯：潘羿菁）1111018