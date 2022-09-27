中國商務部：外需下降訂單減 外貿面臨不確定性

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（中央社記者李雅雯北京27日電）中國商務部今天表示，世界經濟和全球貿易成長回落，中國外貿面臨持續增加的不確定性，進出口保持穩定成長的壓力正在加大，有必要推出新一波穩外貿政策，紓困、助力企業。

國務院新聞辦公室27日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於會中作上述表示。

王受文指出，外需成長放緩是目前最大的不確定性，這出於歐美等主要經濟體經濟成長放緩，全球貨物貿易成長速度回落。

他說，有企業反映訂單減少，這是因為主要市場進口需求下降，主要經濟體通貨膨脹升溫，對一般消費品產生排擠效應。很多國外進口商前陣子進貨量較多，現在則要消化庫存，壓制了新訂單的形成，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的「宅經濟」需求也在下降。

王受文強調，外需下降不僅是中國企業面對的問題，東南亞等國家的企業也有訂單減少的情形，外貿當前面臨的就是外需成長放緩。

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王受文指出，為了推動外貿穩定增長，國務院審議通過支持外貿穩定發展多項政策措施，主要擴及「增強外貿履約能力、進一步開拓國際市場」、「激發創新活力、助力穩外貿」、「強化保障能力、促進貿易暢通」等3面向。

他說，多個省份推出配套措施，建立外貿企業白名單，重點予以支持；商務主管部門也走訪了一些重點外貿企業，提供一對一協助。現雖面臨外需放緩甚至減弱的大環境，仍有信心下半年外貿可實現正成長。（編輯：吳柏緯）1110927