更多編輯台推薦新聞：
林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練
運動

林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金馬獎第59屆主要入圍名單 柯震東爭新導演 張孝全黃秋生角逐影帝
首頁 / 兩岸

中國商務部：外需下降訂單減 外貿面臨不確定性

2022/9/27 17:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯北京27日電）中國商務部今天表示，世界經濟和全球貿易成長回落，中國外貿面臨持續增加的不確定性，進出口保持穩定成長的壓力正在加大，有必要推出新一波穩外貿政策，紓困、助力企業。

國務院新聞辦公室27日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於會中作上述表示。

王受文指出，外需成長放緩是目前最大的不確定性，這出於歐美等主要經濟體經濟成長放緩，全球貨物貿易成長速度回落。

他說，有企業反映訂單減少，這是因為主要市場進口需求下降，主要經濟體通貨膨脹升溫，對一般消費品產生排擠效應。很多國外進口商前陣子進貨量較多，現在則要消化庫存，壓制了新訂單的形成，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的「宅經濟」需求也在下降。

王受文強調，外需下降不僅是中國企業面對的問題，東南亞等國家的企業也有訂單減少的情形，外貿當前面臨的就是外需成長放緩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王受文指出，為了推動外貿穩定增長，國務院審議通過支持外貿穩定發展多項政策措施，主要擴及「增強外貿履約能力、進一步開拓國際市場」、「激發創新活力、助力穩外貿」、「強化保障能力、促進貿易暢通」等3面向。

他說，多個省份推出配套措施，建立外貿企業白名單，重點予以支持；商務主管部門也走訪了一些重點外貿企業，提供一對一協助。現雖面臨外需放緩甚至減弱的大環境，仍有信心下半年外貿可實現正成長。（編輯：吳柏緯）1110927

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族