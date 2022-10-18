小摩大砍壽險金控目標價 金管會3點回應

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（中央社記者謝方娪台北18日電）摩根大通證券大砍4家有壽險子公司的金控目標價，媒體報導形容外資圈對金管會放寬壽險業採資產重分類的監理寬容不以為然，金管會今天提3點回應，並強調資產重分類並非監理寬容。

摩根大通證券近日大砍4家有壽險子公司的金控目標價，有媒體報導解讀，從摩根大通報告中可看出外資圈對金管會放寬淨值認定、採取監理寬容作法不以為然。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會提出3點回應，首先，摩根大通報告原文並沒有提到對放寬淨值認定不以為然之意，僅提到資產重分類對相關公司發放股利能力幫助有限；且金管會先前一再強調，資產重分類屬於會計處理，並非監理寬容。

第二，摩根大通報告提到，今年下半年至明年上半年壽險業RBC（資本適足率）會顯著下降，主因股市股價修正及海外信用風險攀升。

張玉煇指出，RBC制度自2019年開始實施股票逆景氣循環機制，可平穩保險業資本需求、維持金融市場安定；所謂股票逆景氣循環機制，即指在股市景氣熱絡時，股票風險係數會提高，但若市場景氣反轉，股票風險係數會降低，可減少保險業風險資本計提。

第三，保險業持有非投資等級債券占比非常低，其中有一部分是持有俄羅斯公債，這是因俄羅斯被降評導致壽險業原先持有部位不再屬於投資等級，扣除俄債部位，其他非投資等級債部位更低，風險可控。

同時，外界憂心債務信用情形的新興市場國家，金管會都有一一清查，國內保險業都沒有投資。

張玉煇強調，針對報告認為海外信用風險攀升會造成保險業RBC壓力，金管會目前觀察還沒有這樣的現象，金管會將持續關注國內外市場變化及保險業財務狀況。（編輯：趙蔚蘭）1111018