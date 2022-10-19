地緣政治風險升溫 台股失守萬三台積電跌破400元

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（中央社記者潘智義台北19日電）俄羅斯總統蒲亭威脅動用核武保護兼併烏克蘭4州，地緣政治風險升溫，雖然美股齊揚，但費城半導體指數偏弱，台積電跌破400元，台股開低震盪收在最低點12976.76點，萬三整數關卡失守。

加權指數終場收在12976.76點，下跌147.92點，跌幅1.13%，成交值新台幣1840.76億元，8大類股漲跌互見，機電類股跌最深，其中半導體族群跌2.36%成重災區。

受地緣政治風險波及，晶圓代工龍頭台積電開低收在395.5元最低點，下跌11.5元，摜破400元整數關卡；但同屬晶圓廠的聯電收38.2元，僅小跌0.13%；IC設計大廠聯發科收577元，下挫1.87%；蘋果光學鏡頭供應商大立光取得高功率元件載板廠三實科技75%股權，股價逆勢走揚，收1780元，漲幅0.85%；鴻海收103元，小挫0.48%。

雖然日前公布上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續17週下挫，但貨櫃三雄不畏明年獲利大減傳聞，股價在17日殺低後，包括今天在內已連續兩天走高，長榮收144元，攀升2.13%；陽明來到63元，上漲1.78%；萬海收67.9元，上揚1.34%。

證券分析師吳文彬接受電訪表示，俄羅斯揚言動用核武，讓地緣政治風險升溫，影響股市表現，雖然美股道瓊工業指數收高，但費城半導體指數偏弱，台積電今天也殺低；短線應先觀察是否守住波段低點12809點，若無法守住才會進一步測12682點。

吳文彬指出，由於美股盤後電子盤仍漲，已見短底，加上美元指數、美公債殖利率都下滑，台股即便整理，表現也不至於太差，可考慮綠能概念股，以及跌深利空出盡、法人著墨的股票；期指結算後外資動向也是重要指標。（編輯：楊凱翔）1111019