賴清德：都更解決老舊房居住安全 助內需經濟

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（中央社記者潘智義台北19日電）副總統賴清德今天呼籲，企業與政府一起解決台灣老舊房子居住安全的問題，只要都更好好做，對台灣內需經濟的幫助，剛好可以因應這一波全球經濟下滑面臨的種種問題。

賴副總統今天在國家建築金質獎、國家品牌玉山獎、國家優良建商營造商認證標章頒獎典禮致詞時指出，台灣屋齡超過30年的房子有300萬至400萬棟，必須大家一起來推動都市更新。

副總統說，包括前行政院長林全，或自己在行政院長任內，以及現任院長蘇貞昌都分別提出都市更新的法律修正案，希望政策往這個方向走，但是這幾年新房子蓋得多，都更做得少，希望大家坐下來一起面對，到底要用什麼樣的計畫，才能把更多能量往都市更新方向走，解決台灣老舊房子居住安全的問題。

關於人口老化問題，副總統直言，台灣65歲以上老年人口將超過總人口比例的20%，根據世界衛生組織規定，超過7%是高齡化社會，14%是高齡社會，20%是超高齡社會，台灣從高齡化邁向超高齡會速度很快，在全世界排在前幾名。

賴副總統認為，在這種情況下，希望建築能針對未來65歲以上長輩的需求來設計，不一定都是蓋公寓大樓，不一定都是為年輕夫婦蓋房，其實退休的長輩，他們的房子有他們不一樣的需求，若能朝這方向來做，台灣的經濟可以因應海內外的挑戰，讓大家生活幸福，更加快樂。

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另外，賴副總統指出，2019年報告建築、營造業在全球耗能占35%，碳排占38%，從包括建築材料到設計營造，甚至居住環境的設計，都能夠注意到節能減碳的話，不僅幫助台灣也幫助整個地球，邁向低碳永續節能發展。

副總統強調，企業面臨氣候變遷的挑戰，包括美國、歐盟都劍及履及推出短期目標，歐盟宣布2023年將開始碳邊境管制，企業如果沒注意到ESG（環境、社會責任、公司治理）的話，在後續的全球競爭上會遇到很大的困難，所以不管是大企業、小企業都應攜手一起來努力；政府在2030年以前也會編列新台幣8000億元預算，投入淨零轉型的目標。（編輯：張均懋）1111019