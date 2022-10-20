產業署以戰代訓育才 呂正華盼建立良好數位生態系

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（中央社記者蘇思云台北20日電）數位部產業署署長呂正華表示，產業署在數位人才培訓上，透過企業出題、以戰代訓，更務實解決問題，未來任務也希望增加數位投資、培養為企業所用的人才，希望把台灣數位產業的生態系建立得更好。

數位發展部下設數位產業署跟資通安全署，呂正華今天晚間跟數位轉型學院院長詹文男進行臉書直播對談，大談數位產業署業務規劃與遠景。

呂正華指出，以狹義定義來看數位產業可能是資服業者、軟體業者，但數位現在會應用到各行各業，攸關產業競爭力，產業署希望帶動各產業數位轉型。

產業署將積極落實「RISE」，取名為旭昇計畫，其中R代表韌性（Resilience）、I代表整合（Integration）、S代表安全（Security）、E代表賦權（Empowerment）。

呂正華指出，產業跟供應鏈都要導入數位人才，管理上也能增加效率，除了產業本身的專業外，加上數位能力更能提升產業的韌性；過去在經濟部工業局、技術處下的業務，現在也整合到產業署，像是Uber案例可能牽涉勞動部、交通部，未來在產業署可以做到整合。

此外，在安全部分，總統蔡英文多次提到「資安即國安」，呂正華指出，產業署未來也會推動資安產業化、產業資安化。

呂正華指出，產業署希望讓數位投資增加，讓人才培育給企業所用，把數位產業生態系養得更好。

在數位人才部分，「企業的企止於人，把人拿掉對企業影響很大」，數位人才不容易訓練，產業署會透過找企業出題、人才解題，以戰代訓模式，讓人才更務實解決企業面臨的問題。

詹文男詢問在資安議題上，數位產業署如何跟資通安全署做分工。呂正華表示，像是很多關鍵基礎設施，像是中油台電等，就是由資安署協助資安防護，年底也會成立資安研究院，資安署主要進行資安防禦。

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不過，產業可能在做資安防護時會需要相關人才，需要本土廠商就近提供服務，呂正華指出，產業署推動培養資安新創、資安人才等。

展望產業署的遠景，呂正華說自己是宜蘭人，宜蘭過年時春聯有獨特的「平安順興」用法，產業署的願景也希望「資安可以保平安，讓產業更順更興旺」。他也強調，數位強，台灣產業才能夠更強，資安好，台灣產業才能更好。（編輯：張均懋）1111020