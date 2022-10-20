台積電擺尾勁揚 台股跌幅收斂小跌30點收12946點
（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電子尾盤翻紅、金融反彈，台積電擺尾逆勢勁揚，台股尾盤跌幅收斂，今天終場下跌30.66點，重返12900點整數關卡。台股今天上下震盪247點，留長下影線約214點。
台股加權指數終場收在12946.10點，下跌30.66點，跌幅0.24%，成交值新台幣2338.95億元，電子股翻紅小漲0.03%，金融股小跌0.12%，航運跌幅收斂至2.6%。
法人表示，國安基金宣示暫不退場及擴大祭出限空令，加上技術面短線乖離過大，台股短線有機會醞釀反彈。
英國9月通膨率再站上40年新高，美國債殖利率飆升，市場擔憂經濟衰退，歐美股市下挫，台股今天早盤破底，最低來到12698.91點，大跌277.85點，再創2020年11月上旬以來波段低點。
盤中台積電和金融股回神、聯電翻紅，大盤跌幅收斂。雖然午盤過後，代表中小型股的櫃買OTC指數拉回、航運股弱勢，不過尾盤電子和金融反彈，台積電逆勢勁揚，終場大盤收復12900點整數關卡。
晶圓代工龍頭台積電最低來到386元，再創2020年7月下旬以來波段低點，終場擺尾逆勢翻紅，收397.5元，小漲0.51%，市值重返10.3兆元。
聯發科終場收在570元，下跌1.21%；聯電翻紅終場收39.5元，上揚3.4%。鴻海以102.5元作收，小跌0.49%，日月光投控翻紅收在76元，漲1.47%，台達電終場收265.5元，小跌0.93%。
市場評估美國聯準會（Fed）維持強勢鷹派續大幅升息，台股高價股賣壓沉重，其中電源系統廠旭隼收在1255元，大跌6.34%；氣動元件廠亞德客-KY收694元，下跌5.06%。電池概念股AES-KY大跌6.97%，以587元作收；IC設計矽力-KY收387元，重挫7.64%。
航運股震盪劇烈，長榮收在137元，跌4.86%。萬海收66.9元，跌1.47%。陽明收61.8元，跌1.9%。航空雙雄弱勢，長榮航收23.5元，跌2.49%，華航收16.8元，跌1.47%。
金控股尾盤回神，其中富邦金收在49.95元，小跌0.89%，中信金收19.7元，下挫1.01%。兆豐金翻紅收29.2元，小漲0.69%。國泰金收37.85元，跌1.17%。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股早盤受到美股走弱衝擊，一度重挫逾200點，再創波段新低，不過尾盤電金反彈，助台股跌幅收斂、重返12900點之上。
展望後市，沈建宏指出，國安基金宣示暫不退場及擴大祭出限空令，加上技術面短線乖離過大，台股短線有機會醞釀反彈，不建議殺低持股。
他表示，後市關注變數包括美國通膨是否能降溫、俄羅斯與烏克蘭戰爭變化、中美貿易科技戰後續、第3季科技產業庫存是否控制、以及蘋果（Apple）新品銷售進展等。
沈建宏指出，美國10年公債殖利率高檔，美元指數彈回110以上，最新點陣圖顯示美國聯準會（Fed）11月再升息3碼（1碼是0.25個百分點）、12月再升息2碼、明年2月再升息1碼，預期10月台股續震盪。（編輯：楊蘭軒）1111020
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