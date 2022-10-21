投信：歷史經驗領先指標跌破百 股債可留意

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台股近期失守萬三關卡，今年以來累計跌幅直逼3成，永豐投信表示，歷史經驗顯示，若現在勇敢加碼，持有1年後的勝算相當大。元大投信也認為明年第1季可能是貨幣緊縮周期轉折點，股債都來到甜蜜買點。

00907永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳指出，台灣領先指標是台股表現的重要風向球，觀察2003年迄今，台灣領先指標6個月均值曾7次跌破100，每逢跌破1年後，台股正報酬機率高達100%，平均漲幅更有21%之多。

張怡琳說，台灣領先指標6個月均值目前再度滑落至100以下、來到98.87，代表台股進場甜蜜點降臨，投資人不妨伺機把握。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說明，經過聯準會（Fed）今年來的快速升息，通膨增速已開始放緩，目前可多關注失業率變化，失業率若明顯反轉向上，預期聯準會將開始檢視積極升息對經濟的影響，以最新數據來看，明年第1季就業市場快速轉壞的機率大增，屆時可能是聯準會結束當前貨幣緊縮周期的重要轉折點，現在正是留意進場好機會，而且股、債市都來到甜蜜買點。

投信法人也建議，景氣走向不確定性仍高，布局儘量以價值型策略為主，並偏重在金融、傳產類股，有助提升整體投組防禦力。

對於明年全球經濟成長恐放緩，對台股形成壓力，張怡琳表示，台灣以電子零組件和資通訊為主要出口品，相關行業面臨經濟下行風險較大，金融、傳產類股所受影響則相對有限，而且這兩大族群的股價修復力、股息配發情形，通常也比台股大盤來得好，在景氣走疲、市場混沌之際，相對穩健。（編輯：楊凱翔）1111021