經長會史瓦帝尼國王 預告貿協明年組團赴史考察

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）經濟部長王美花今天與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世會談時，感謝其支持台灣與貢獻，並說明2023年貿協將組食品加工、成衣紡織業者團前往考察，探尋合作商機。

經濟部發布新聞稿指出，王美花今天與恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）進行會談，歡迎其睽違4年再度訪台，並表示台史兩國在經濟領域上有許多互動，許多重要合作計畫也依計畫進行。

王美花說，這包含為提升史國王家科技園區（RSTP）單一窗口服務效能，台灣規劃年底派遣專家，赴史國評估RSTP服務能量現況及就緒度，並提供一站式服務中心營運規劃的相關建議，盼強化RSTP及史國官員對單一窗口服務營運的行政程序、政策及法規知能。

王美花也表示，先前曾於2018年率產業專家團暨產業合作商機訪問團訪問史國，期間會晤史國國王時，建議史方應培訓足夠技術人才，並就各項產業發展條件進行評估。

王美花說，2018年雙方簽署台史經濟合作協定（ECA）後，雙邊貿易額自2017年至2021年成長136%，尤其史國對台出口成長36倍，顯示台史ECA正面效益；她透露，貿協明年將徵集食品加工及成衣紡織業者組團前往史瓦帝尼考察，探尋合作商機。

恩史瓦帝三世表示，在疫情解封之際，台史可延續既有的合作，針對RSTP單一窗口服務效能提升，他認為加速投資審查流程、跨政府機關參與及法規鬆綁等非常重要，相當感謝台灣願意分享相關經驗及建議，也盼未來RSTP能吸引台灣及國際投資。

關於高科技人才培訓部分，恩史瓦帝三世表示，將持續透過經貿交流平台，向台灣汲取相關經驗，也積極蒐集產業資訊進行評估，相信未來台史合作將創造雙贏及互利共榮。

經濟部說明，史國是台灣在非洲友邦且為重要的經貿夥伴，兩國邦誼已逾半世紀，雙方簽有ECA並定期召開部長級經技合作會議及ECA聯合委員會議，就經貿合作等議題進行交流，兩國將持續展開各經貿領域的交流與合作。（編輯：張均懋）1111021