電梯新兵永佳捷 明年出貨鎖定最大股東寶佳新建案

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電梯新兵永佳捷進軍電梯智能維保和汰舊換新市場，3年內強攻台灣非母廠保養市場，並在桃園觀音設立生產基地，規劃明年3月出貨安裝新梯，鎖定最大股東寶佳集團新建案需求。

永佳捷今天舉行媒體交流會，首席顧問許作名、永佳捷總經理蔡定憲等高階主管一同出席。

永佳捷去年8月由寶佳集團為主要投資人成立，初期資本額新台幣3億元，進軍電梯智能維保與汰舊換新市場商機。

許作名指出，寶佳目前是永佳捷最大股東，持股比重過半，寶佳每年採購電梯數量約300台至500台，永佳捷力拚取得寶佳訂單。

許作名表示，目前台灣運行的電梯數量約40萬台，其中20萬台是老舊電梯，老舊電梯年保養維修費用所費不貲，永佳捷積極布局相關市場。

蔡定憲表示，台灣電梯運行數量約40萬台之中，大約20%比重約8萬台屬於非母廠保養電梯，永佳捷未來3年先鎖定取得15%比重市占率。

蔡定憲指出，永佳捷也在桃園觀音設立生產基地，規劃明年3月出貨安裝新梯，許作名表示，新梯先爭取寶佳集團新建案訂單。

在市場布局，許作名表示，台灣新梯市場已經飽和，儘管永佳捷初期以台灣市場為主，長期目標仍鎖定越南、馬來西亞、柬埔寨等東南亞新興市場，印度新梯市場具有潛力，歐盟改修改造電梯市場商機可期，至於中國大陸市場另作布局，預計最快明年開始布局越南市場。

許作名曾任永大董事長，永大在去年12月底股東臨時會完成董事補選，大股東日立完全入主永大董事會，許作名去年11月因個人因素辭去永大董事一職。

永大去年11月中旬股臨會同意與日立股份轉換及下市案，之後永大取得台灣相關單位各項許可，於今年4月下旬股票終止上市，成為日立100%全資子公司，並於6月更名為日立永大電梯。（編輯：楊凱翔）1111024