睽違3年再辦PTT鄉民法說 尚凡明年續拚獲利

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（中央社記者吳家豪台北25日電）以交友網站「愛情公寓」起家的上櫃電商股尚凡今天舉辦法人說明會，董事長張家銘表示，近3年成長主要來自子公司大研生醫，明年大研生醫營收占比有望過半，在整體營收穩定成長下，將以持續衝高獲利為首要目標。

尚凡去年合併營收約新台幣16.5億元，年增60%；每股盈餘16.52元，年增34%。法人指出，尚凡今年營收有望成長雙位數百分比，獲利金額可能與去年持平，但因股本從1.5億元增加到2.22億元，今年每股盈餘可能被稀釋。

尚凡今天舉辦睽違3年的「PTT鄉民雞排法說會」，邀請超過千名網友參加，並提供大研生醫保養品、iPair愛情公寓會員等伴手禮，也包括雞排與珍珠奶茶。

張家銘受訪指出，大研生醫成立於2018年，初期整合集團內部資源，包括愛情公寓直播交友App的台灣、香港、新加坡與馬來西亞等超過1000萬名華人用戶，透過使用者口碑進而發揮綜效，成為前期營收動能助力。

張家銘說，尚凡今年前3季營收已創歷史新高，近3年成長動能主要來自大研生醫。但大研生醫因為原料成本、臨床實驗測試與配方優化升級等費用較高，營運前2年累計虧損數千萬元，直到今年才開始貢獻部分獲利，預期明年獲利將穩定成長。

除了大研生醫與交友App等業務之外，尚凡持續推動內部創新創業，今年第4季推出租賃買賣房地產平台「美房App」，目前Beta版本提供所有人免費刊登使用，預估短期內不會貢獻營收，目標3年內在流量及會員數做到台灣房地產市場前3名。

展望2023年，張家銘表示，因應全球通貨膨脹與升息，尚凡未來需要更積極面對產業發展的變化與挑戰，強化核心競爭優勢，期盼在營收穩定成長下，持續衝高獲利為首要目標。

此外，尚凡在現金股利政策依舊延續每季配發，只要在公司有獲利的前提下，將盡可能發放現金股利予股東。（編輯：楊凱翔）1111025