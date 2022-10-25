大魯閣第3季營運進補 明年加速展店

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（中央社記者江明晏台北25日電）大魯閣實業今天表示，受惠疫情趨緩、新事業項目滑輪場等挹注，第3季稅前獲利達3728萬元，全年力拚轉虧為盈，明年將加速拓展據點，帶動優於今年的營運表現。

大魯閣實業總經理謝國棟表示，受惠於新事業項目新竹福湯岩盤浴、蔦屋書店、Roller186滑輪場來客及營收持續成長，加上疫情趨緩消費回溫的效應帶動，挹注第3季營運表現。

大魯閣發言人許俊麒表示，在暑假旺季挹注下，今年7至8月滑輪場業績創新高，且高於預期目標，單一場館一個月可以做到700萬至800萬元的營收。

受到疫情干擾，大魯閣今年第2季獲利受挫，上半年稅前虧損逾新台幣7000萬元，隨著疫情趨緩，民眾與病毒共存心態建立，加上大魯閣送給股東的消費券助攻，第3季營收達3.26億元，年增116%，稅前獲利3728萬元，今年前3季營收8.11億元，年增56%，累計虧損3237.8萬元。

展望第4季，謝國棟表示，10月來客人流和營收都有不錯的成長，且一定能優於去年10月振興券挹注的高基期，第4季營運雖然沒有暑假加持，但在疫情干擾落底下，全年有望進一步縮小虧損幅度，盼努力達到損益兩平。

針對明年營運，他指出，如果疫情不再干擾市場，在新據點效應貢獻下，明年營運將優於今年表現。

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展店計畫方面，許俊麒表示，大魯閣明年第2季將新開2間滑輪場，分別位於台北小巨蛋、高雄楠梓，達到4間店，另外還會在台中、楠梓新開兩間打擊場，加上現有的據點，將達到13個據點。

此外，岩盤浴事業已獲利，且有55%客群來自新竹以外，目前也持續在台北、新北找點，希望明年能夠在北部開出新據點。但旗下遊戲愛樂園受到少子化和疫情影響，陸續關閉營運體質較不佳的店點，目前據點仍有11間。（編輯：張均懋）1111025